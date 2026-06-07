Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte genel başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu otururken, Özgür Özel ve ekibinin izleyecek olduğu yol haritası ise yakından takip edilmeye devam ediyor. Parti içinden derhal kurultay çağrıları gelmeye devam ederken, bir çağrı da 84 eski milletvekilinden geldi. Aralarında; eski bakanlar, büyükelçiler ve parti yönetimlerinde görev almış isimler de yer aldı.

"Derhal kurultay çağrısı yapılmasını talep ediyoruz!"

CHP'nin 84 eski milletvekilinin yapmış olduğu ortak açıklamada, "Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önceki dönemlerinde Cumhuriyet Halk partisi çatısı altında görev yapmış Milletvekilleri ve Senatörler olarak Hukuk Devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan “mutlak butlan” kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve Kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa 79. Maddeye göre yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Seçim süreçleri ile ilgili her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır.

Bu nedenle CHP’nin 2.5 yıl önce yapılan ve Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptalini demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü; siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır.

Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır. Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararları ile CHP yönlendirilemez ve yönetilemez. Anayasa hükümlerine rağmen, yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla, Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolu DERHAL Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır. Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan "hukuki temsil boşluğu” en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir.

Böylelikle iktidarın, yargı eliyle siyaseti düzenleme çabalarına anlamlı bir yanıt verilirken diğer yandan da 38.Kurultay sonrasında iki olağanüstü ve bir de olağan kurultayda CHP delegelerinin ve üyelerinin çok büyük desteğiyle Genel Başkan seçilen ve yaptığı çalışmalarla CHP’yi yeniden Türkiye’nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel’in ülkemizin geleceği konusunda yarattığı büyük umudun sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.

Türkiye’nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir. Bizler siyasi rekabetin, hukuka aykırı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yana olan ve CHP örgütünden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak Türkiye’nin demokratik birikimine, halkın iradesine,cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, HEMEN KURULTAYA gidilmesinin, vazgeçilemez ve ertelenemez bir sorumluluk olduğunu düşünüyor ve DERHAL KURULTAY çağrısı yapılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'den de eski milletvekilleri yer aldı!

İzmir'den çağrıda bulunan eski İzmir milletvekilleri arasında; Tacettin Bayır, Kani Beko, Bedri Serter, Atila Sertel ve Kamil Okyay Sındır yer aldı.