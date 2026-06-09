Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşurken borç batağından kurtulamıyor. Yeşil-kırmızılılar, olağanüstü seçimli genel kuruluna iki gün kala başkan adayı bulamadı. 647 milyon TL borç, iki takımdaki transfer yasağı ve FIBA'daki 86 milyon TL'lik dosya Karşıyaka’yı zor duruma düşürdü. Türkiye’nin 114 yıllık spor kulübünde aday çıkmazsa kulüp kayyuma kalacak. Karşıyaka kulislerinde Alp Avni Yelkenbiçer, Emrah Akman ve Bahattin Gümrükçü’nün isimler geçti. Üç isim aday olmayacaklarını belirtirken Gümrükçü ise henüz resmi olarak net bir cevap vermedi. Karşıyaka’da olağanüstü seçimli genel kurulu 11 Haziran’da Zübeyde Hanım Nikah Sarayının toplantı odasında yapılacak. Başkan adayları arasında spor yazarı ve Zeren grup sigorta şirketinin sahibi Cem Zeren’in adı geçiyor.

“Spor kültürüyle dikkat çekiyor”

Spor kültürüyle, entelektüel tarzıyla dikkat çeken Zeren’in başkan adaylığını resmi olarak açıklamadı. Karşıyakalı Cem Zeren, uluslararası yatırımcılarla ve körfez ülkeleriyle yapacağı sponsorluk görüşmelerinden sonra adaylığını açıklayacak. Kaf-Kaf’a gönülden bağı olan, semt aidiyetini yakından hisseden Cem Zeren, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu.

“Ortak akılla hareket edeceğiz”

Karşıyaka camiasının önde gelenlerinin, yeşil-kırmızılıların değerli büyüklerinin kendisini aday gösterdiğini belirten Cem Zeren, “Ortak akıl ve ortak kararla hareket edeceğiz. İZKA, Folkart, Turgay Büyükkarcı ve caimanın önde gelen büyükleriyle bir araya geleceğiz. Bugün akşamüstü görüşmeler yaptıktan sonra ulusal ve uluslararası sponsorlarla, yatırımcılarla görüşeceğim. Kulübün mali bilançosu ortada… Maalesef ister istemez yatırımcı bulmak zorundayız. Görüşmeler olumlu geçerse kamuoyuna aday olacağıma dair açıklamalarda bulunacağım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski başkanların ve camianın büyükleri de beni önerdi. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız. Karşıyaka Spor Kulübü’ne başkan olduğum takdirde basketbol takımımız Avrupa Kupaları’nda yer alacak. Voleybol ve Basketbol federasyonlarıyla ilişkilerimiz iyi durumda... Sponsorların ve yeşil-kırmızılıların mutabık kaldığı bir aday olarak gösterildim” diye konuştu.