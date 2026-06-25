Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2025-2026 sezonunda son haftada mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Yeşil-kırmızılılarda belirsizlik devam ederken kaptan Mert Celep ile Samet Geyik ile yollar ayrıldı. İki deneyimli basketbolcu Gaziantep Basketbol ile anlaşmaya vardı. Olağanüstü seçimli genel kuruldan sonra başkan Yiğit Tusder ve yönetim kurulu henüz genel menajer Çağlar Karabulut ve başantrenör Ahmet Kandemir ile görüşme yapmadı.

“Kaptanlar gemiyi terk etti”

Gelecek sezon için tüm takımlar transfer çalışmalarına tam gaz devam ederken yeşil-kırmızılılar yeni yönetim yapılanması doğrultusunda geç kaldı. Yazın kavurucu sıcaklığında transferde hareketli saatler yaşanıyor. Karşıyaka altyapısından yetişen, bu sezon takımı liderliğiyle ligde tutan Mert Celep, yaşanan belirsizlikten dolayı yeşil-kırmızılılarla yollarını ayırdı.

“Kadro yapılanması için geç kalınıyor”

Sezonun son 7 haftasında yuvaya geri dönen başantrenör Ahmet Kandemir ise gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Kadro ve bütçe yapılanmasında geç kalındığını belirten Kandemir, “ Kulüp yönetimi bütçe ve kadro yapılanması için çok geç kalıyor. Oyuncular transfer oldu önümüzdeki sene için büyük risk alıyor. Bu kadar yavaş haraket etmeleri büyük sıkıntı ve problem olur. Kadro yapılanması için çok geç kalınıyor, aşağıdan gelen takımlar çok bütçeli geldiği için Karşıyaka’ya büyük sıkıntı yaratacaktır” dedi.