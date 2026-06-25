Son Mühür / İzmir merkezli dört ilde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında ardı ardına operasyonlar düzenlenirken bugün Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ifadesi alınmak üzere Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmiş; Seferihisar Belediyesi’ne düzenlenen 3’üncü dalga kapsamında ise Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alınmıştı. Kent gündemine geniş yankı bulan süreç sonrasında yeni detaylar da bir bir netleşmeye başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları sonrası derinleşen soruşturmada yine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba detayları ortaya çıktı.

Fezleke sürecinin başlatılacağı konuşuluyor

Belediye başkanları, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi kapsayan operasyonda, hesap hareketleri dikkatleri çekti. Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler sonrası ‘usülsüzlük’ ve ‘rüşvet’ iddialarının üzerinde durulurken; Ağbaba hakkında ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi ve yasama dokunulmazlığı nedeniyle fezleke sürecinin başlatılması bekleniyor.

İşte, raporun detayları…

Raporlarda, özellikle yerel seçim öncesindeki ‘para transferleri’ yer aldı. Buna göre; Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit’in hesabından Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’a gönderilen 500 bin liranın 335 bin lirası Veli Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı ifade edildi. Güzelbahçe’de tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın da 500 bin liralık para transferi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış; operasyon kapsamında Nermin Günay önce gözaltına alınmış sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nermin Günay’ın gönderdiği 500 bin liranın 100 bin lirasının da yine Veli Ağbaba’nın hesabına geçtiği belirtildi.

Önce Akyılmaz'a sonra Ağbaba'ya

Seferihisar Belediyesi’nde yansıyan rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu olan Rıdvan Korkmaz Budak’ın gönderdiği 500 bin liranın da gazeteci Evrim Ataman ve Özlem Akyılmaz hesapları üzerinden aynı gün Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı tespit edildi. Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Doğuş Bayır’ın da Özlem Akyılmaz’ın hesabına 300 bin lira aktardığının tespit edildiğinin raporlara yansıdığı belirtildi.

Ataman’ın ifadelerinde vardı

Etkin pişmanlık yararlanan Seferihisarlı gazeteci Ataman’ın ifadelerinde; hesabına gelen 500 bin liranın İyonya Konakları projesi için alındığı iddia edilen 6 milyon liralık rüşvertin parçası olduğu ve bunu Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın talimatıyla Özlem Akyılmaz’a gönderdiğine yer verildi.