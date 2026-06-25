Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, 2026 yılının başında hayata geçirdiği Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik önemli bir adım attı.

Mart ayından beri sahada olan ekip, adeta bir hastaneye dönüştürdükleri Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde, arıza ya da kaza sebebiyle kenara çekilmiş araçları tekrar yola çıkarmak için büyük mesai harcıyor.

Araçlar yenilenerek tekrar kullanıma sunuldu

Belediyenin kendi çatısı altındaki atölyede kapsamlı bir çalışma var. Uzman personelin dokunuşlarıyla, hurdaya çıkması beklenen 4 araç; bir hafif ticari, bir binek otomobil, bir minibüs ve bir kamyon olmak üzere yenilenerek tekrar kullanıma sunuldu. Bu sayede belediyenin hizmet gücü, yeni araç alımına ihtiyaç duyulmadan artırıldı.

"Bizim için tasarruf, hizmetten vazgeçmek değildir"

Konu hakkında görüşlerini paylaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediyenin tasarruf anlayışına dikkat çekerek,

“Öz kaynaklarımızla güçleniyoruz. Kentimize en nitelikli hizmetleri sunmak için büyük bir gayretle çalışırken, belediyemizin mevcut imkanlarını en doğru şekilde değerlendirmeye büyük özen gösteriyoruz.

Bizim için tasarruf, hizmetten vazgeçmek değil; elimizdeki imkanları en doğru şekilde kullanarak daha fazla hizmet üretmektir.

Bu doğrultuda, uzun süredir atıl durumda bulunan araçlarımızı kendi ekiplerimizin emeği ve uzmanlığıyla yeniden hizmete kazandırıyoruz. Böylece hem önemli bir tasarruf sağlıyor hem de araç filomuzu güçlendiriyoruz.

Geçen aylarda kurduğumuz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzün kısa sürede ortaya koyduğu bu başarılı çalışma, öz kaynaklarımızla neler başarabileceğimizin somut bir göstergesidir. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.