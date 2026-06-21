Karşıyaka'dan Bornova'ya kadar tüm ilçelerde ev arayan İzmirliler, özel bankalarla kamu bankaları arasında açılan bu uçuruma karşı strateji geliştirmek zorunda. Kredi kullanmadan önce en uygun maliyetleri araştırmak artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi.

İzmir'de 10 yıllık finansman bulmanın zorlukları

Deprem gerçeğiyle yüzleşen ve güvenli konutlara geçmek isteyen İzmir halkı, 120 ay vadeli ve 1 milyon TL tutarındaki standart kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ancak özel bankaların yüzde 3,50'nin üzerine çıkardığı faiz oranları, vatandaşın alım gücünü derinden sarsıyor. Devletin desteklediği bankalar ve katılım finans sistemleri ise daha katlanılabilir rakamlarla piyasaya nefes aldırıyor. İzmir emlak pazarında satıcılar ile alıcıların buluşabilmesi için bu uygun oranlı kurumların kapısı sıklıkla aşındırılıyor.

Kurumların haziran ayı konut finansmanı listesi

Maliyetleri en aza indirmek isteyen İzmirliler için Ziraat Bankası yüzde 2,49 ile piyasanın en iyi teklifini sunuyor. Bu orandan çekilen kredinin aylık ödemesi 21 bin 894 TL olurken, toplam kapatma tutarı 2 milyon 627 bin 320 TL hesaplanıyor. İslami prensiplere göre çalışan Vakıf Katılım, yüzde 2,63 oran belirledi. Burada taksitler 22 bin 934 TL'ye, toplam borç ise 2 milyon 770 bin 442 TL'ye çıkıyor.

Piyasadaki diğer bankaların geri ödeme koşulları

İzmir'deki kredi yarışında Kuveyt Türk yüzde 2,89'luk oranıyla yer alıyor. Kurum, tüketiciden her ay 24 bin 899 TL talep ederken toplamda 2 milyon 990 bin 979 TL geri ödeme alıyor. Ziraat Katılım'ın uyguladığı oran da yüzde 2,89 ve aylık taksitleri aynı (24 bin 899 TL); ancak genel toplama bakıldığında 2 milyon 998 bin 853 TL'lik bir sonuç ortaya çıkıyor. Vakıfbank cephesinde ise oran yüzde 2,99 seviyesine kadar çıkıyor. İzmirli bir vatandaş Vakıfbank'ı tercih ederse, her ay bankaya 25 bin 665 TL yatırmakla yükümlü oluyor ve borcun sonunda toplamda 3 milyon 92 bin 266 TL ödemiş sayılıyor.