Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Almanya'da sahnelenmesi düşünülen bir opera sebebiyle Karşıyaka'da protesto eylemi gerçekleştirdi. Karşıyaka İskelesi'nde bir araya gelen grup, taşıdıkları pankart ve dövizlerle söz konusu yapımın iptal edilmesi çağrısını gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına dernek üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan da katılım gösterdi.

"Atatürk ve Türkiye hedef alınıyor"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Yeşim Bayındır, gerçekleştirmiş olduğu açıklamada Stuttgart Devlet Operası tarafından hazırlandığı ifade edilen ve 2027 yılında sahnelenmesi düşünülen operaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayındır, söz konusu eserin Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye'yi hedef aldığı görüşünü belirterek, operanın Atatürk etrafında oluşan tarihsel ve toplumsal algıyı tartışmaya açmayı amaçladığını belirtti.

Alman kamuoyundaki tartışmalara vurgu yaptı!

Operanın Almanya'da uzun süredir gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden Bayındır, Alman basınında yapımı destekleyen haberlerin yer aldığını belirtti. Bu kapsamda Türkiye karşıtı çevrelerin de esere destek verdiğini öne süren Bayındır, Alman yetkililerin kamuoyundaki hassasiyetleri dikkate alarak operanın sahnelenmesine izin vermeyeceğini umut ettiklerini belirtti.

Türkiye genelinde imza kampanyası!

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin konuyu kamuoyunun gündemine taşımayı görev edindiğini ifade eden Bayındır, dernek olarak ülke genelinde çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Bayındır, tüm şubeler aracılığıyla vatandaşları bilgilendireceklerini belirterek, operanın sahnelenmemesi için imza kampanyası başlattıklarını açıkladı. Ayrıca yetkililere çağrı gerçekleştiren Bayındır, konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.

Karşıyaka'da protesto!

Basın açıklamasının ardından dernek üyeleri, operanın iptal edilmesi talebiyle imza toplamaya geçti. Karşıyaka'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kampanya hakkında bilgiler aktarılırken, önümüzdeki süreçte farklı kentlerde de benzer çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.