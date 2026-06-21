AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Muharrem ayı çerçevesinde Çiğli’de gerçekleştirien oruç açma programında vatandaşlarla buluştu. Harmandalı Cemevi’nde düzenlenen etkinlikte dualar edilerek matem oruçları açılırken, programa çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaş katılım gösterdi.

Harmandalı Cemevi’nde önemli buluşma!

Cem Vakfı Harmandalı Cemevi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar aynı sofrada bir araya geldi Oruç açma programında yapılan duaların ardından konuşmalar yapıldı.

“Hepimizin ortak mirası”

Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Zeynep’in İslam dünyasının ortak değerleri olduğunun altını çizen Saygılı, hak ve adalet mücadelesinin sembolü olan Kerbela olayının bugün de insanlığa yol göstermeye devam ettiğini ifade etti.

“Bizim canımızdır”

Açıklamasında toplumsal birlik ve kardeşlik mesajlarını aktaran Saygılı, geçmişte toplum içerisinde ayrışma yaratmaya yönelik hamlelerin olduğunu belirterek ortak değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Hak ve adalet mücadelesi

Programda açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal da Muharrem ayının manevi anlamına vurgu yaptı.

Yoğun katılım!

Çiğli’de gerçekleştirilen programa AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Cem Vakfı Harmandalı Cemevi Başkanı Remzi Akbulut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.