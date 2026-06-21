Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de şehir genelinde yaygınlaştırılan spor alanları kent genelinde büyük ilgi görüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın öncülüğünde Kültürpark, Bostanlı Sahili, Hasanağa Bahçesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi kentin önemli duraklarında hayata geçirilen alanlar, her yaştaki vatandaşı ücretsiz sporla buluşturuyor. Yogadan yürüyüşe, basketboldan tenise kadar pek çok ayrı kategoride spor yapma imkanı sunan ve malzeme desteği de sağlayan istasyonlar çok beğeniliyor.

İzmir’de yaşadığını ve açık havada spor yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Serkan Oymak, “Herkese tavsiye ediyorum. Aradığım her şeyi burada bulabiliyorum” dedi. Bir aydır arkadaşlarıyla birlikte spor istasyonlarından yararlandığını aktaran Erdem Koyun, “Ücretsiz spor alanının olması çok güzel. Belediyemiz bize oldukça faydalı bir hizmet sunuyor. Çalışma saatleri de çok uygun. İçerideki malzemeler yeterli” diye konuştu.

“Spor salonu fiyatları çok yüksek”

Önce antrenmanla ısındıklarını daha sonra ise futbol oynadıklarını aktaran Enes Koca, “İnsan burada spor yaptığında huzurlu oluyor, enerjik oluyor. Burada ücretsiz şekilde çok güzel imkanlar var” derken; 14 yıldır spor yaptığını belirten Yasin Bademli de şunları söyledi: “Birçok spor salonu gördüm, en güzel salonlara da gittim ama genel olarak burasının atmosferi pek çok yerden daha güzel. Açık hava, yeşillik, temiz hava. İstasyon içinde de pek çok imkanımız var. Alternatif üretebileceğimiz ekipmanlar bulunuyor. Enflasyonun da etkisiyle spor salonu fiyatları çok yükseldi. Hem doğada spor yapmak isteyen arkadaşlara hem de maddi anlamda da tasarruf etmek isteyen kişilere öneriyorum.”

“Geri dönüşler çok güzel”

Kültürpark spor istasyonunda görevli spor eğitmeni Tuğberk Özkan, “Sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında çalışıyoruz. Genelde sabah yoğunluğumuz oluyor. Akşam da öyle. Vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Her gün yeni yüzler de görüyoruz” diye konuştu.