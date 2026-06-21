Son Mühür / Osman Günden - Bornova’da çocuklar yıl boyu çalıştı, el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu. Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktive Merkezleri’nde eğitim gören çocukların çalışmaları, Büyükpark’ta sergilenmeye başladı. Miniklerin hazırladığı ürünler ve çocuklar için düzenlenen yaratıcı atölyeler büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Paytak Penguenler Atölyesi”, “Çamurdan Hayaller Atölyesi”, “Zıplat Kurbağa Yap Atölyesi” ve “Renklerin Sihirli Dokunuşu Atölyesi”, çok sevildi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı.

Başkan Eşki, emek verenleri kutladı

Çocukların yalnızca akademik değil, sosyal ve yaratıcı yönlerinin gelişmesinin önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye olarak bu yönde hizmetlerini geliştirerek sürdüreceklerinin altını çizdi. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nin çocukların güvenli ortamlarda sosyalleşmesini ve kendilerini ifade etmelerini sağladığını vurgulayan Eşki, yıl boyunca emek veren çocukları, eğitmenleri ve aileleri kutladı.

10 farklı noktada hizmet veriyor

Bornova’da farklı mahallelerde 10 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi, 3 ila 6 yaş arası çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekliyor. Merkezler, Naldöken, Evka-3, Merkez, Mevlana, Serintepe, Pınarbaşı, Atatürk, Altındağ ve Doğanlar mahallelerinde toplam 10 noktada hizmet veriyor.