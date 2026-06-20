Karşıyaka Belediyesi, gençlerin ve çocukların uzun süredir talep ettiği kaykay pisti projesinde önemli bir noktayı geride bırakmış oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı süren pistte çalışmaların büyük ölçüde noktalandığı ifade edilirken, tesisin kısa süre içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor

Belediye tarafından, seçim döneminde verilen sözlerin birer birer hayata konduğunun altı çizilirken, yeni spor alanlarının kent yaşamına kazandırılmaya devam ettiği belirtildi.

Yeni yaşam alanı!

Kaykay pisti, özellikle gençlerin güvenli ve modern bir ortamda spor aktivitelerini gerçekleştirebilmesi amacıyla planlandı. Projenin noktalanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler, kaykay sporunu daha elverişli şartlarda yapma imkanına sahip olacak.

Belediye yetkilileri tarafından, alanın sadece bir spor tesisi değil, bunun dışında gençlerin bir arada olabileceği sosyal bir buluşma noktası olacağı ifade edildi.

Gençlerin talepleri üzerinde duruldu!

Karşıyaka Belediyesi, kentte yaşayan çocuk ve gençlerin taleplerini göz önüne alarak spor yatırımlarını devam ettirdiğini ifade etti. Bu çerçevede hayata konulan kaykay pistinin, Karşıyaka'daki gençlerden gelen talepler çerçevesinde planlandığı belirtildi.

Proje çerçevesinde gençlerin fiziksel aktivitelere katılması, sosyal etkileşimlerinin yükseltilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına destek çıkılması planlanıyor.