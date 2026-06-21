Son Mühür / Osman Günden- Bostanlı’da babalar günü, adına yakışır şekilde kutlandı. Bostanlıspor, artık gelenekselleşen ‘Babalar Günü sahada kutlanır’ etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Futbol okulundaki öğrenciler babalarıyla sahaya çıktı, bu kez rakip alanda babaları vardı. Babalar ve çocukları kıyasıya maç yaparken; futbol bir kez daha kalpleri ısıtan anlara imza attı.



Bostanlı Gode Cengiz Suni Çim Futbol Sahasında yapılan etkinlikte, futbol takımları sorumlusu Taner Çınar, “Bostanlıspor olarak özel günlerde geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizi bu kez babalar günü ile sürdürdük. Geleceğin futbolcu adayları babalarını sahaya davet ederek kendilerinin babalar gününü kutladı ve akabinde de onlarla günü mutlu bir şekilde geçirmek için maç yaptı” dedi.

Babalar sahada, anneler tezahüratta

“Sporcularımızla babaların maçından sonra da çocuklar tezahüratında babalar kıran kırana mücadele etti” mesajı veren Çınar, “Anneleri de saha dışında tezahüratlarıyla kendilerini teşvik etti. Kazanan kim derseniz, dostluk ve çocuklar kazandı. Onların mutluluğunu görmek bizi sevindiriyor. Böyle anlamlı bir gündeki etkinlikle velilerimizi de birbiriyle kaynaştırdık. Herkese teşekkür ederiz. Tüm babaların babalar gününü kutlarız” diye konuştu. Karşılaşmalarda Bostanlıspor futbol takımlarının baş antrenörü Güneş Köseler hakemlik yaptı.