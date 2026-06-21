Son Mühür- Geçtiğimiz haftaya İzmir siyasetine önce CHP Genel Merkezi Utku Gümrükçü'yü il başkanı olarak atayarak, ardından da Cemil Tugay bu atamaya tepkisini CHP'den istifa ederek damga vurdu.

Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde Çiğli Belediye Başkanı olan Utku Gümrükçü'yle ''Mavişehir Karşıyaka'da mı kalsın? Çiğli'ye mi geçsin?'' tartışması nedeniyle mahkemelik olan Cemil Tugay, Çağatay Güç'ün yerine atanan Utku Gümrükçü'yle birlikte yol almayacağını CHP'den istifasıyla gösterdi.

Zefer Şahin'den İmamoğlu iddiası...



İktidara yakın kalemlerden Zafer Şahin, Tugay'ın istifasının perde arkasında Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu iddia etti.

''CHP kulisi veren çok. Biz bu istifanın sebeplerine yoğunlaşalım. Gerçekler ayrıntıda gizlidir..

Cemil Tugay, Özgür Özel’in “Sakın istifa etme, Kılıçdaroğlu seni ihraç edene kadar bekle” demesine rağmen istifa etti'' hatırlatmasında bulunan Şahin,

Tugay, olaylı 4-5 Kasım 2023 kurultayında Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket etti ve etkili oldu. O dönem Kılıçdaroğlu’na karşı çoban ateşini yakan isim. Bugün de belediye başkanları için de ilk istifa eden Tugay oldu. Muhtemelen İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde..

Kılıçdaroğlu’nun Tugay’dan hazzetmediği biliniyor. Ancak şu süreçte o da bu istifayı istemiyordu. Yani hem Kılıçdaroğlu hem de Özel’e rağmen gerçekleşen bu istifanın arkasında İmamoğlu var.



Tugay’ın istifası yeni parti için kararsız bir görüntü sergileyen Özel’e bir mesaj. Silivri “Acele et, yeni partiyi kur” mesajını İzmir’den verdi'' değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Şahin'in 'İmamoğlu' iddiasına Ankara siyasetinin deneyimli kalemi Alişer Delek'ten itiraz geldi.

Her iki tarafla da görüştüm...



Tugay'ın istifasının İmamoğlu'yla alakası olmadığına vurgu yapan Delek, Tugay'ı istifaya götüren sürecin perde arkasını yazdı.

''İzmir'de Cemil Tugay'ın istifasıyla ilgili bir iki kulis topladım...

Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafıyla görüştüm...'' diyen Alişer Delek,

''Olayda Ekrem İmamoğlu'nun bir müdahalesi, bir etkisi yok...

Ama daha başka, çarpıcı bir durum var; Malum, İzmir İl Başkanlığına Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Utku Gümrükçü atandı.



Cemil Tugay, Genel Merkez'i arayarak "Burada şehri yönetiyoruz, bize neden sormadınız?" diyor ve başka birisinin atanmasını istiyor.

İlk başta bu teklife sıcak bakılıyor ancak daha sonra karardan geri dönmenin doğru olmayacağı yanıtı veriliyor.

Bu arada, Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ile yapılan görüşmelerden Özgür Özel haberdar oluyor ve Cemil Tugay'la temas kuruluyor. Tugay istifa edeceğini; sokakta Kılıçdaroğlu'na ve görevden almalara tepkisiz kalınmasının tabanda ciddi bir reaksiyon oluşturduğunu anlatıyor.

Şimdi istifa etme...



Özgür Özel, "Şimdi istifa etme" diyor. Tugay ise ilçe başkanlarının ve meclis üyelerinin de kendisini desteklediğini belirterek istifada kararlı olduğunu söylüyor.

Özgür Özel, özellikle Cemil Tugay'ın önce Genel Merkez'le (yani KK tarafıyla) temasa geçmesine tepkili olduğu için bu kararda pek ısrarcı olmuyor.

Özetle; Ekrem İmamoğlu'nun müdahale ettiği veya istifa ettirdiği iddiasından ziyade, Cemil Tugay'ın bu istifayı Kılıçdaroğlu tarafıyla pazarlık etmesi ve Özgür Özel'in de bu istifayı kolayca kabul etmesi gerçeği var arka planda'' bilgisini paylaştı.