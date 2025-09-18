TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, hafta sonu oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklandı. İlk iki haftada Afyonspor ve Belediye Kütahyaspor karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetlerle ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, Balıkesirspor’u da mağlup ederek üst üste üçüncü zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Karşıyaka, şu anda kendisi gibi 6 puana sahip olan Uşakspor’un averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde alacağı üç puanla zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Kupada hayal kırıklığı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bursa Yıldırımspor’u konuk eden Karşıyaka, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya erken veda etti. Kupadaki yenilgi, ligdeki yükselişle moral bulan İzmir ekibinde hayal kırıklığı yarattı.

Ensar Sultansuyu’nun sakatlığı üzdü

Kupada alınan mağlubiyetin yanı sıra genç sol bek Ensar Sultansuyu’nun sakatlanması da Karşıyaka’ya büyük üzüntü yaşattı. 19 yaşındaki futbolcu, ilk yarının son bölümlerinde oyuna devam edemedi. Çekilecek MR sonrasında Ensar’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli olacak.

Çifte kayıp

Hem kupadan elenmek hem de genç oyuncusunu sakatlığa kurban vermek Karşıyaka camiasında üzüntü yarattı. Ancak teknik heyet ve oyuncular, bu moral bozukluğunu geride bırakıp Balıkesirspor maçına hazırlanıyor.