Böbrek yetmezliği nedeniyle yıllarca diyalize bağlı yaşayan Yüzbaşı Tansu Hatipoğlu (42), kadavradan nakil olduğu 17 Eylül gününün yıl dönümünde Melis Bozkayalar (31) ile evlenerek yeni hayatına başladı. Nakil ameliyatının diğer böbrek alıcısı Tuğçe Kurt (52) ve ameliyat ekibi de mutluluklarına tanıklık etti.

Diyalizden Kadavradan Nakle

Hatipoğlu, silahlı kuvvetlerde görev yaparken 2007 yılında böbrek sağlığı bozuldu. GATA’da geçen 10 yıl süren tedavi ve takip süreci sonrası böbrekleri iflas eden Hatipoğlu, diyalize bağlanmak ve malulen emekli olmak zorunda kaldı. 17 Eylül 2024’te Acıbadem Kent Hastanesi’nde kadavradan böbrek nakli gerçekleştirildi.

Böbrek Kardeşliği ve Dostluk

Nakilde aynı kadavranın diğer böbreği Tuğçe Kurt’a verildi. Kurt, daha önce karaciğer nakli olmuş ve 2019’da böbrek yetmezliği nedeniyle tekrar diyalize başlamıştı. İki hasta hastaneden “böbrek kardeşi” olarak taburcu oldu ve düzenli kontrollerle sağlıklarına kavuştu.

Nakil Yıl Dönümünde Evlilik

Hatipoğlu, nakil yıl dönümünü evlilikle taçlandırdı. Narlıdere Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kır düğününde Melis Bozkayalar ile hayatını birleştirdi. Tuğçe Kurt ve nakil ekibi de çifte mutluluk diledi. Hatipoğlu, bu tarihi günün kendisi için milat olduğunu ifade etti.

Doktorlardan Mutluluk Mesajı

Uzm. Dr. Işık Özgü, nakil ameliyatlarının üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, “İki hastamız da gayet sağlıklı ve kontrollerini aksatmadan yaptırıyor. Bugün evlenen hastamızı ve eşini kutluyor, mutluluklar diliyorum” dedi.