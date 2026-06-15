Türkiye genelinde 64 ili kapsayan TOKİ açık satış kampanyası için başvuru süreci 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla resmen başladı. 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek olan başvurularda vatandaşlar, aylar süren kura çekimi stresini yaşamadan doğrudan sözleşme imzalayarak ihtiyaçlarına uygun konutları seçebiliyor. Ev sahibi olma umuduyla kampanyanın ayrıntılarını yakından takip eden vatandaşlar, "TOKİ kurasız ev şartları", "TOKİ açık satış taksit ve peşinat tutarları" ve "ödeme planı" gibi başlıkları büyük bir dikkatle inceliyor.

TOKİ KURASIZ KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Haziran'da başlayan açık satış işlemleri, 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada ön başvuru süreci veya kura çekimi aşaması bulunmuyor. Süreç tamamen açık satış usulüyle yürütülüyor ve hak sahiplerinden herhangi bir başvuru bedeli talep edilmiyor.

20 BİN KONUT KAMPANYASINDA 2+1 VE 3+1 DAİRE FİYATLARI NE KADAR?

Satışa çıkan konutların fiyatları, projenin inşa edildiği şehre ve dairenin büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Peşin ödemelerde konutların satış bedeli 2 milyon 100 bin lira ile 5 milyon 400 bin lira arasında değişiyor. Daha geniş bir yaşam alanı sunan 3+1 konutların peşin fiyatları ise 2 milyon 700 bin lira ile 6 milyon 200 bin lira arasında yer alıyor. Taksitli satış seçeneğini değerlendirenler için aylık ödemeler 18 bin liradan başlıyor.

TOKİ PEŞİNAT ORANI, VADE SEÇENEKLERİ VE AYLIK TAKSİTLER NASIL OLACAK?

Banka sürecinde ev alıcılarına bütçelerine uygun üç farklı ödeme planı sunuluyor. Evin bedelini tamamen peşin ödeyen vatandaşlara yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor. Taksitli alımlarda ise iki farklı alternatif öne çıkıyor. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirim avantajıyla birlikte 72 ay vade imkanından yararlanabiliyor. Peşinatın yüzde 25'ini hemen, kalan yüzde 25'ini ise bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere 60 ay vade hakkı tanınıyor. Ayrıca sözleşme imzalandığı andan itibaren peşinat ve taksit ödemeleri hemen başlıyor.

EN ÇOK HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞA ÇIKIYOR?

64 ilde hayata geçirilen dev projede en büyük payı Bursa alıyor. Kampanya kapsamında Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 adet konut açık satış usulüyle sahiplerini bekliyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kurasız satış kampanyasında vatandaşları zorlayacak ağır bürokratik şartlar yer almıyor. Herhangi bir gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu aranmıyor. İsteyen herkes, dilediği ilden konut seçimi yapabiliyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı bir evi yoksa bu kampanyadan anında faydalanabiliyor. Kurallara göre bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılıyor. Şartları sağlayanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayabiliyor.

KURASIZ EVLERİN TESLİMATI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık satışa sunulan konutların bir bölümü "hemen teslim" projelerinden oluşuyor. Bu daireleri satın alanlar sözleşmenin ardından vakit kaybetmeden yeni evlerine geçebiliyor. Hemen teslim statüsünde olmayan projelerdeki konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor.