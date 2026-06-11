Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan birinci oturumunda Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın çok fazla yurt dışına gitmesini AK Partili meclis üyeleri eleştirerek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nail Kocabaş: Okyay’ın 15 civarında yurt dışı gezisi var

Konuyla ilgili söz alan ve Pınar Okyay’ın çok fazla yurt dışı çıkışını eleştiren AK Partili Meclis Üyesi Nail Kocabaş, “Oybirliği verdik ama biz geçmişe baktığımızda bu tür organizasyonlara genel sekreter yardımcılarımızdan hep Pınar Hanım’ın katıldığına şahit olduk.

Benim çıkardığım kayıtlara göre 15 civarında yurtdışı gezisi var. Pınar Hanım Mart’ta Almanya’da, Nisan’da Fransa’da Mayıs’ta Amerika’da, Haziran’da Portekiz ve Fas’ta. Bu tür geziler sonrasında kendisinin meclisimizi bilgilendirmesini istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

Fırat Eroğlu: Pınar Okyay’ın yurt dışı gezilerini oylamak zorunda değiliz

Kocabaş’ın ardından söz alan ve Okyay’a yönelik eleştirilerini sürdüren AK Partili Fırat Eroğlu, “Soyer’in yurtdışı gezileri eleştiriliyordu ama en azından Soyer her gittiği geziden sonra program işleyişi ile ilgili sunum yapıyordu. Barış Manço ya da Acun Firarda vardı o geziyordu bu kadar. Bir kişi her konuda bu kadar bilgi sahibi olamaz.

Biz her mecliste Pınar Hanım’ın yurtdışı seyahatlerini oylamak zorunda değiliz. Türkiye’ye gelmesine gerek yok. Direkt geçsin. Biraz abartılıyor. Meclis üyeleri de eşlik etsin. Herkesin vergisi ile ödenen paralarla gidiyor. Biri gelsin ve gezileri anlatsın. Ancak bu konu sürekli abartıldı. Normal gündemde başka seyahat ek gündemde başka gündem bilgilendirmesi yapıldı” dedi.

Zafer Levent Yıldır: Pınar hanım bilgili bir insan

Son olarak, AK Partili Kocabaş ve Eroğlu’nun eleştirilerine yanıt veren Zafer Levent Yıldır ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Pınar Hanım bilgili ve deneyimli bir insan. Bu tür görevleri başarı ile yerine getirdiği için gidiyor”