Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde yeni başkan Yiğit Tusder ve ekibi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı belli olurken yeşil-kırmızılıların gündem maddeleri masaya yatırıldı. Gündemde; finansal sürdürülebilirlik, mali ve kurumsal yapılanma, borçlar, sponsor, yatırımcı konuları konuşuldu. Karşıyaka’nın en genç başkanı olarak bilinen Yiğit Tusder, yeni yönetim ve organizasyon modeliyle dikkat çekti. Kulübü kurumsal kimlik ve kurumsal kültür kazandırmak isteyen Tusder, düğmeye bastı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni başkanı mali, sportif ve kurumsal yapılanmada ilk adımını attı.

“Genco Karaman asbaşkan oldu”

Kaf-Kaf’ın gençlerinden oluşan yönetim kurulu farklı iş kollarında önemli konumlarda yöneticilik görevini sürdürüyor. Listede yer alan Genco Karaman ise idari işlerden sorumlu asbaşkan oldu. Olağanüstü seçimli genel kuruldan önce kulislerde adı geçen Bahaatin Gümrükçü, Yelken Braşında Şube Başkanı oldu. Gümrükçü’nün ilk faaliyeti Karşıyaka Yelken Tesislerini tekrardan kazanarak eski günlerine kavuşturmak olduğu öğrenildi.

“Tusder, basketbolu ayağa kaldıracak”

Basketbol Şube’de daha önceden görev alan, aktif olarak siyaset sahnesinde yer alan Karaman’ın Basketbol Şube yapılanmasında önemli desteklerde bulacak. Öte yandan İzmir temsilcisinde uzun yıllar basketbol branşında altyapılarda ve üst yapılarda yöneticilik yapan Başkan Yiğit Tusder’in, basketbol A takımına yönelik önemli hamlelerde bulunacağına dair görüşler var. Başkan Yiğit Tusder öncülüğünde gerçekleştirilen Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı gerçekleştirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Başkan

Yiğit Tusder

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan

Ali Yüceışık

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan

Genco Karaman

Genel Sekreter

Tolga Özüm

Genel Sekreter Yardımcısı - Hukuk İşleri

Mustafa Tugay Alp

Futbol Şube Başkanı

Fatih Bilgilier

Voleybol Şube Başkanı

Onur Güner

Eskrim Şube Başkanı

Oğulkan Avcı

Genel Denetlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Acar

Mahmut Ökte

Ömer Ulaş Kırım

Futbol Şube Yöneticisi

Melih Oktay

Serhat Akkaya

Amatör Şube ve Şubeleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz Irmak

Oğulkan Avcı

Tesisleşme, Yatırım ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Gümrükçü

Tesis ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Can Yaya

İlter Köseoğlu

Bürokrasi ve Kamu Kurumlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Ankara Temsilcisi)

Cüneyt Başak

AR-GE ve Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk Yılmaz

Yapay Zeka, Veri ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Hacıoğlu

Reklam, Sponsorluk ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Ceylan

Erkan Fidanboy

Haldun Metinler

İbrahim Ozan Erol

Osman Hisarcıklıoğlu