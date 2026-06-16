Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde yeni başkan Yiğit Tusder ve ekibi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı belli olurken yeşil-kırmızılıların gündem maddeleri masaya yatırıldı. Gündemde; finansal sürdürülebilirlik, mali ve kurumsal yapılanma, borçlar, sponsor, yatırımcı konuları konuşuldu. Karşıyaka’nın en genç başkanı olarak bilinen Yiğit Tusder, yeni yönetim ve organizasyon modeliyle dikkat çekti. Kulübü kurumsal kimlik ve kurumsal kültür kazandırmak isteyen Tusder, düğmeye bastı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni başkanı mali, sportif ve kurumsal yapılanmada ilk adımını attı.
“Genco Karaman asbaşkan oldu”
Kaf-Kaf’ın gençlerinden oluşan yönetim kurulu farklı iş kollarında önemli konumlarda yöneticilik görevini sürdürüyor. Listede yer alan Genco Karaman ise idari işlerden sorumlu asbaşkan oldu. Olağanüstü seçimli genel kuruldan önce kulislerde adı geçen Bahaatin Gümrükçü, Yelken Braşında Şube Başkanı oldu. Gümrükçü’nün ilk faaliyeti Karşıyaka Yelken Tesislerini tekrardan kazanarak eski günlerine kavuşturmak olduğu öğrenildi.
“Tusder, basketbolu ayağa kaldıracak”
Basketbol Şube’de daha önceden görev alan, aktif olarak siyaset sahnesinde yer alan Karaman’ın Basketbol Şube yapılanmasında önemli desteklerde bulacak. Öte yandan İzmir temsilcisinde uzun yıllar basketbol branşında altyapılarda ve üst yapılarda yöneticilik yapan Başkan Yiğit Tusder’in, basketbol A takımına yönelik önemli hamlelerde bulunacağına dair görüşler var. Başkan Yiğit Tusder öncülüğünde gerçekleştirilen Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı gerçekleştirildi.
Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi:
Başkan
Yiğit Tusder
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan
Ali Yüceışık
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan
Genco Karaman
Genel Sekreter
Tolga Özüm
Genel Sekreter Yardımcısı - Hukuk İşleri
Mustafa Tugay Alp
Futbol Şube Başkanı
Fatih Bilgilier
Voleybol Şube Başkanı
Onur Güner
Eskrim Şube Başkanı
Oğulkan Avcı
Genel Denetlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Acar
Mahmut Ökte
Ömer Ulaş Kırım
Futbol Şube Yöneticisi
Melih Oktay
Serhat Akkaya
Amatör Şube ve Şubeleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Irmak
Oğulkan Avcı
Tesisleşme, Yatırım ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Bahattin Gümrükçü
Tesis ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Can Yaya
İlter Köseoğlu
Bürokrasi ve Kamu Kurumlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Ankara Temsilcisi)
Cüneyt Başak
AR-GE ve Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk Yılmaz
Yapay Zeka, Veri ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Hacıoğlu
Reklam, Sponsorluk ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Ceylan
Erkan Fidanboy
Haldun Metinler
İbrahim Ozan Erol
Osman Hisarcıklıoğlu