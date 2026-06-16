Son Mühür / Yağmur Daştan- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Genel Başkanlığı’na mutlak butlan kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde bazı il başkanlarını görevden alacağı ileri sürülürken bu isimlerin başında da CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün olduğu kulislerde konuşuluyor. İl Başkanı Güç’ün görevden alınması durumunda yerine kimin geçeceğine dair çokça iddia da ortaya atılırken partinin İzmir’deki kaptan koltuğu için bir isim daha niyet belirtti. CHP İzmir’de daha önceki süreçte il başkan yardımcılığı yapan Yaşar Erdoğdu, “Kendime güveniyorum” diyerek il başkanlığı sürecine yönelik dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

"Nitelikli insanlara ihtiyaç var"

“Böyle bir talebim var. Genel Başkanımızla telefonla konuştuk, mesajlaştık” bilgisi vererek açıklamalarına başlayan Erdoğdu, “Ben örgütün içinden gelen bir insanım; il başkan yardımcılığı ve ilçe yöneticiliği yaptım. Yıllardan beri partinin içindeyim, partiyi ve örgütü tanıyorum. Bu dönemde de il başkanı olacak insanın mutlak şekilde örgütün içinden olması, örgütün her kademesine ulaşabilmesi, birlik ve beraberliği sağlaması, savaşçı değil barışçı olması gerekir. Ben de böyle yapıda bir insanım. Türkiye çok ağır şartlardan geçiyor. Bu süreç, CHP gibi devleti kuran bir partinin, Atatürk gibi bir genel başkanı olan partinin bu olaylara çözüm üretebilecek nitelikli insanlara ihtiyacı var. O yüzden de bu süreçte örgüte, hepimize çok şey düşüyor. Bu süreçte kırgınlığa, kavgalara son verecek, birlik ve beraberliği sağlayacak adımlar atmak durumundayız. Ben de bu konuda kendime güveniyorum” dedi.

“Dürüstlüğü ilke edinen insanlarla…”

Parti’de kimseyi ötekileştirmeden beraberlik içinde yeni bir güç yaratmayı düşündüğünü belirterek açıklamalarını sürdüren Erdoğdu, “Bana böyle bir görev verildiğinde en kısa zamanda kurultaya götürecek şekilde İzmir’de iyi bir şekilde çalışacağımı, doğru bir dizayn yapacağıma söz veriyorum. Mümkün oldukça her kesimden arkadaşıma ekibimde yer verip dürüst, çalışacak, geçmişinde ve bugününde yanlışı olmayan, kişisel menfaatlerini öne çıkarmayan CHP tüzüğünü ve programını bilen dürüstlüğü ilke edinen insanlarla yol yürümek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha önce de birlikte çalışmıştık”

Son olarak Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin detayını veren Erdoğdu, “Bana bir görev verilirse bu görevi şeref ve onurla yerine getireceğimi belirttim. Telefonla görüştüğümüzde de bunu söyledim. Takdir yetkili kurumların ve genel başkanın. Bana kendisi evet ya da hayır demedi, ‘Hayırlı olsun’ dedi. Zaten daha önceki çalışmalarımı da biliyor, daha önceki dönemde de çalışmıştık. 35 muhtarı buradan Genel Başkanımızın yanına kendim götürüp bizzat tanıştırmıştım. Bugüne kadar partim bana ne görev verdiyse yerine getirdim. Hiçbir zaman parti suçu işlemedim, sabıkam yok. Şimdiye kadarki meslek hayatımda da herhangi bir yanlışım olmadı. Toplumda çok rahat gezebilen, rahat konuşabilen, güvenilir bir insanım. Siyasette bu çok önemli. Bu nedenle yola çıkmak istiyorum” diye konuştu.