Tüm Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmir'de bütün gün boyunca 23 Nisan coşkusu hakim olurken, Gaziantep'te ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük tartışmaya neden oldu. Gaziantep'teki görüntülerde, çocukların mehter marşı çaldığı esnada CHP'li yöneticilerin sırtını dönmesi gözlerden kaçmadı. Türkiye kamuoyunda bu konu büyük hareketlilik yaratırken, konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'dan geldi.

"Ecdadımızın mirası susturulamaz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan ve açıklamalarda bulunan Mehmet Sait Başdaş, "ECDADIMIZIN MİRASI SUSTURULAMAZ! Gaziantep’te çocuklarımız mehter marşı çalarken sırtını dönen CHP’li yöneticilere, en güçlü cevabı bugün Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde verdik!

Mehter, bu milletin ruhudur, ecdadımızın bize bıraktığı en gür sestir!

Biz o mirasın izindeyiz, o ruhun peşindeyiz!

Sırt dönenlere inat, mehter susmaz, bu millet geri durmaz!" ifadelerini kullandı.