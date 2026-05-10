Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dolu bir hafta yaşandı. İzmir ekibi Karşıyaka'yı yakından ilgilendiren haftada, mücadeleler nefes kesti. İzmir temsilcisi, ya tamam ya devam maçında sahasında Bursaspor'u konuk etti. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadelede Karşıyaka, son saniyede bulduğu basketle Bursaspor'u 84 - 82 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.

"Burası Karşıyaka!"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bu kritik ve zorlu mücadeleyi tribünden takip edenler arasındaydı. Son saniye zaferinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Burası Karşıyakaa! Muhteşem bir anı hep birlikte yaşadık. Son saniyede bulduğumuz sayıyla ligde kalmayı başardık! Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'nın zaferinin ardından bir başka paylaşımda daha bulunan Çankırı, "Bitime saniyeler kala gelen o sayı… Tribünler ayağa kalktı, yürekler tek ses oldu! Karşıyaka’mız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftasında Bursaspor’u 84-82 mağlup ederek ligde kalmayı başardı! Bu arma için savaşan oyuncularımıza, salonu dolduran büyük taraftarımıza helal olsun! Tebrikler" dedi.