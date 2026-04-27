Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi Kent Düşünce Merkezi toplumsal eşitliği kağıt üzerinde bırakmayıp sahaya indirmek için yeni bir çalıştay başlattı. "Karşıyaka’da Eşitlik için Ortak Akıl Çalıştayı", 28 Nisan Salı günü saat 10.00’da Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda yapılacak. Etkinliğin temel amacı ise kadınların mesleki ve akademik birikimlerini kentin yönetim mekanizmasına doğrudan entegre etmek.

Uygulanabilir çözümler konuşulacak

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın yapacağı panelin konuşmacı listesi oldukça net. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte Prof. Dr. Huriye Toker, Dr. Banu Erkan ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Banu Önkol İçhedef görüşlerini paylaşacak. Tartışmalar "Eşitlik Adımları" odağında ilerleyecek yani sadece sorunlar değil, uygulanabilir çözüm önerileri konuşulacak.

6 farklı çalışma grubu oluşturulacak

Öğleden sonraki oturumlarda ise işleyiş tamamen somut başlıklara ayrılıyor. Şiddetle mücadele kentsel hizmetlerde eşitlik ve eğitim olanakları gibi 6 farklı çalışma grubu oluşturulacak. Bu masalarda çıkacak fikirler doğrudan belediyenin uygulama rehberine girecek. Çalıştaya katılmak ve bu masalarda söz sahibi olmak isteyenlerin 0232 362 57 77 üzerinden kayıt yaptırması bekleniyor.

Karşıyaka için kılavuz niteliğinde olacak

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu süreci Karşıyaka’nın yeni yol haritası olarak görüyor. Ünsal, eşitliğin hayatın her alanında bir zorunluluk olduğunu ve bu çalıştaydan süzülen ortak aklın, belediyenin gelecekteki kararlarını belirleyeceğini özellikle vurguladı. Karşıyaka için fikri olan herkes bu sürece dahil olmaya çağrılıyor.

