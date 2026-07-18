Son Mühür- CHP’li Çağatay Güç CHP İzmir İl Gençlik Kolları Yönetimi ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları ile düzenlenen bir yemekte bir araya geldi. Katılımın yüksek olduğu yemekte iktidar hedefi için önemli mesajlar verildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay’ın da katıldığı yemekte CHP'li Güç yapılacak ilk seçimde yüzde 65 oy oranı ile iktidar olunacağını vurguladı.Güç, “Zor denilen ama artık sonuna gelmiş bir süreçteyiz. Bu süreç yüzde 38 oy olarak birinci parti olduğumuz 31 Mart seçimleri ile başladı. AK Parti böyle bir tablo beklemediği için afalladı ve yaptıkları plan ile 19 Mart süreci başladı.

Partiyi yıpratmak için Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımızı yolsuzluk ve hırsızlıkla suçlayarak halkımızı kandırmayı ve oy oranımızı düşürmeyi denediler. Ama planları tutmadı ve oylarımız düşmek yerine arttı. Sonra belediye başkanlarını tehditlerle devşirmeye başladılar. Dediler ki ‘yerelde belediye başkanlarını devşirelim, buradan oradaki güçlü isimlerden, figürlerden oy devşiririz’. AK Parti’nin bu planı da ters tepti ve devşirmelerin yaşandığı il ve ilçelerde bize destek daha da arttı.

Bu planları da tutmayınca adına butlan dedikleri bir darbe ile partimizi etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Butlan kararından sonra suların durulacağını kendileri açısından işlerin rayına gireceğini ve CHP’nin yüzde 15-20 oy oranına oturup iktidardan uzaklaşacağını düşündüler. Ama halkımız buna inanmadı. Halkımız Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e kendi geleceğine sahip çıktığı için güvendi ve sarıldı.” diye konuştu.

“Yüzde 65 alacağız”

AK Partinin seçim vaadinin kalmadığını vurugulayan CHP’li Güç; “Şu an seçim olduğunu düşünün, AK Parti'nin gösterdiği adayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını yan yana koyun, sahada çalışmalarını yan yana koyun. Kimin kazanacağı zaten belli. Tayyip Erdoğan ne diyecek sahada? Ekonomiyi düzelteceğim mi diyecek? Eğitim kalitesini artıracağım mı diyecek?

Kadınlarımıza özgür bir hayat vereceğim mi diyecek? Emeklilerimize yüksek hayat standartları sunacağım mı diyecek? Gençlerimize umut dolu bir gelecek bırakacağım mı diyecek? En fazla uçak, gemi, araba diyerek savunma sanayisinden bahseder. Ancak biz bunlarla 2023’te karşılaştık şu an bunlardan bahsedebilecek durumda değil. O seçimde yüzde 48 oy alındı. Kılıçdaroğlu o seccadeye basmasa belki seçim kazanılacaktı. Şu anda İmamoğlu'yla Tayyip Erdoğan'ın seçime girdiğini düşünün, biz yüzde 65 alacağız.

Olmadı Mansur Yavaş'la girdiğini düşünün, gene yüzde 65 alacağız. O da olmadı Özgür Özel'le girdiğimizi düşünün, gene yüzde 65 alacağız. Yılmaz Büyükerşen girer alır, Sinem Dedetaş girer alır. En kısa zamanda seçim olacaktır. Bu 6 ay olur, bu 1 sene olur, bu 2 sene sonra olur, ne zaman olursa olsun, biz bu seçimi alacağız ve milletimizi bunlardan kurtaracağız.” dedi.

“Türkiye'de bir marka haline getireceğiz”

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay, ise yaptığı konuşmasında Gençlik kollarını eskisi gibi Türkiye'de bir marka haline getirmeye çalıştıklarını dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

“Yeni bir örgüt yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik kollarını eskisi gibi Türkiye'de bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yol yürüyoruz. Gençlik kollarına bu kadar değer veren bir il başkanımız ise hiç olmamıştı birlikte İzmir Gençlik Kolları'nı Türkiye'de bir marka haline getireceğiz.

Bizim butlancılarla birlikte yan yana olma ihtimalimiz zaten yok arkadaşlar. Bugün bize ‘Çoluk çocukla siyaset yapılmaz’ diyen insanlarla biz siyaset yapamayız. Bugün burada oturan ilçe gençlik kolları başkanlarımız, yarın yeni kurulacak partiyi yönetecek kişiler. Hepiniz şu an bu mutfakta yetişiyoruz. Buradan parti meclisi üyeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları çıkacak. Burası bu partinin mutfağı”