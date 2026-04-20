Son Mühür/ Osman Günden- CHP cephesinden öne sürülen iddialara göre sürücülerin sıklıkla tercih ettiği ücretsiz çevre yollarının geleceğine ilişkin tartışmalara yol açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yönetimindeki birçok çevre otoyolunun 25 yıllığına özel şirketlere devredilmesinin hedeflendiğini iddia etti.

275 kilometrelik hattı içeriyor

Yavuzyılmaz'ın aktardığı bilgiler kapsamında, özelleştirme planı kapsamında toplam 275 kilometrelik bir hattı içeriyor. Listede bulunan yollar ise şunlar:

Ankara Çevre Otoyolu (120 km)

İzmir Çevre Otoyolu (51 km)

İstanbul 2. Çevre Otoyolu (38 km)

Bursa Çevre Otoyolu (34 km)

Gaziantep Çevre Otoyolu (32 km)

25 yılda 542 milyar liraya ulaşabilir

Yavuzyılmaz, devretme sürecinin ekonomik yönüne ilişkin rakamlar aktardı. CİMER tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, dayandırdığı açıklamasında yolların özel şirketlere onaylanması halinde vatandaştan toplanacak paranın yüksek meblağlara ulaşacağını ifade etti.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, yollar mevcut Yap-İşlet-Devret proje çalışmaları kapsamında ücret tarifeleriyle işletilirse, şirketlerin kasasına yıllık yaklaşık 21 milyar 677 milyon lira girecek.

25 yıllık süreçte ise bu rakamın toplamda 542 milyar liraya (yaklaşık 12 milyar dolar) ulaşabileceği öne sürülüyor.

"Bunun adı vatandaşı soymaktır"

CHP’li Yavuzyılmaz, yapılan planın halkın maddi gücüne zarar vereceğini ifade etti. Yolların vatandaşın vergileriyle yapıldığını ve maliyetinin finanse edildiği hatırlatan Yavuzyılmaz,

"Vatandaşın vergileriyle zaten maliyeti ödenmiş olan çevre otoyollarını özelleştirmek halk düşmanlığıdır. Bunun adı vatandaşı soymaktır!" dedi.