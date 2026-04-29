Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TGSD) maliyet problemlerine karşı ürettiği Suriye Sınır Üretim Havzası projesini Son Mühür’e değerlendirerek, söz konusu projenin başta İzmir olmak üzere tekstil üretiminde söz sahibi kentlere faydasının olmayacağını savundu.

Mustafa Güvenli: Bu projenin İzmir’e ne faydası olacak?

250 bin istihdam ve 5 milyar dolarlık ihracat hedefiyle bakanlık gündemine dahil edilmek istenen Suriye Sınır Üretim Havzası projesinin Türkiye’nin batı kentlerde bulunan tekstil üreticilerine yararı olmayacağını aktaran İzmir Terziler Odası Başkanı Mustafa Güvenli, “Bu bizim düşünülerek yapılan bir hamle değil bana göre bunu söylemem gerekiyor.

Suriye sınırında kurulması planlanan Suriye Sınır Üretim Havzası’nın bize ne faydası olacak? Örneğin Bursa’ya, İzmir’e, İstanbul’a ne faydası olacak ben anlamıyorum. Tekstil ile uğraşan kentlere bu projenin ne faydası olacak bunu düşünüyorum ve algılayamıyorum. Ben şöyle bir şey önerebilirim, buradan bizim Suriye sınırına gitmemiz çok mümkün olmadığına göre Ege Bölgesi’nde de aynı projeyi yapasınlar biz de faydalanalım.” şeklinde konuştu.

“Çok fazla vergiyle karşı karşıyayız”

Son olarak, esnaf olarak çok fazla vergiyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Başkan Güvenli, tekstil sektöründe işçinin işverene maliyetinin çok yüksek olduğunu kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugün biz çok fazla vergiyle karşı karşıyayız, her şeyden vergi alınıyor. Şu an bir işçinin, işverene bedeli 2000 bin dolar esnaf bunun altından nasıl kalkacak? Bu esnafa yazık oluyor. Suriye’de yapılanın Ege’ye ne faydası olacak bunun bize de açıklasınlar bilelim bu kentte MTK bitmiş, Kestelli bitmiş esnaf, üretici buradan nasıl etkilenecek?”