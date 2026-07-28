Yeni Parti'nin kurulması sonrasında siyasette meydana gelen hareketlilik devam ederken, İzmir'de dikkat çeken bir karar daha gündeme geldi. Son günlerde ismi farklı siyasi kulislerde zikredilen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, yaptığı değerlendirmeler neticesinde siyasi yoluna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde devam etme kararına vardı.

Gün boyunca parti yöneticileri ve yakın çalışma ekibiyle bir dizi görüşmelerde bulunan Ünsal'ın, istişareler neticesinde CHP'de kalma yönünde karar verdiği ifade edildi.

Parti yönetimiyle kapsamlı değerlendirme!

Gelen bilgiler çerçevesinde Yıldız İşçimenler Ünsal, karar vermeden önce hem parti kurmaylarıyla hem de çalışma arkadaşlarıyla buluşarak süreç üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde yerel yönetim çalışmaları ve siyasi sürecin üzerinde durulduğu, yapılan istişareler neticesinde CHP'de görevine devam etme yönünde ortak kanaat oluştuğu ifade edildi.

CHP'de kalacağını açıklayan üçüncü ilçe belediye başkanı oldu!

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, son dönemde CHP bünyesi altında siyaset yapmayı devam ettireceğini duyuran üçüncü ilçe belediye başkanı olarak dikkat çekti.

Daha önce Buca Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Benzer ile Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da görevlerini ve siyasi çalışmalarını CHP bünyesinde devam ettirme aldıklarını kamuoyuna duyurmuştu.