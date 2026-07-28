Olayın, Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde yer alan 10 katlı bir binanın çatısında meydana geldiği öğrenildi. Çatıdan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangına kısa sürede müdahale etmek amacıyla 3,5 tonluk iki arazöz, 15 ton kapasiteli iki itfaiye aracı, dört merdivenli araç, bir aks aracı ve toplam 28 personeli olay yerine sevk etti.

Dairelere sıçraması önlendi!

Ekipler, rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangının binadaki daireleri ve çevredeki yapıları etkisi altına almaması için yoğun çaba gösterdi. Koordineli çalışma neticesinde yangın büyümeden kontrol edilirken, olası daha büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı!

Yangın esnasında çatıda çalışan 3 işçi, alevler sebebiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla işçilere ulaşım sağlayarak güvenli şekilde tahliyelerini yaptı.

Kurtarılan işçilerden ikisi olay yerinde ayakta tedavi altına alınırken, dumandan etkilenen bir işçi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor!

Yangın kontrol altına alınması sonrasında bölgede yeniden alevlenme riskine karşı söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edildiği ifade edildi. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için ilgili ekiplerin inceleme başlattığı ifade edildi.