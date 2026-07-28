Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında Hasanağa Bahçesi'nde çevre etkinliği düzenledi. Bucalı kadınların katıldığı programda spor seansının ardından geri dönüşüm atölyesi gerçekleştirildi ve su tasarrufu sağlayan aparatlar dağıtıldı.

Etkinlik, sabah saatlerinde düzenlenen zumba çalışmasıyla başladı. Sporun ardından atölye alanına geçen katılımcılar, atık malzemeleri işleyerek saksı haline getirdi. Hazırlanan bu saksılara zeytin fidanları dikildi.

Belediye ekipleri, evlerde su kullanımını azaltmak amacıyla musluk başlıklarına takılan perlatör dağıtımı yaptı. Su akışını düzenleyerek su ve enerji tasarrufu sağlayan bu aparatların yanı sıra, toprağa dikildiğinde çiçeğe dönüşen tohum kalemler de katılımcılara teslim edildi.

İzmir'de aynı noktayı yine dumanlar kapladı! "Son 5 senedir burada her gün yangın çıkıyor"

Çalışmaları yerinde takip eden Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, bireysel adımların önemine değindi. Benzer, şunları söyledi:

"Dünya Doğa Koruma Günü'nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte hem geri dönüşümün önemine dikkat çektik hem de toprağa yeni bir nefes kazandırdık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Buca bırakmak için çevreyi koruyan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."