Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet sürekli artıyor. Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşurken borç batağından kurtulamıyor. Finansal krizler, biriken borçlar, FIBA dosyalarıyla köşeye sıkışan Karşıyaka, mali genel kurulda açıklanan borç miktarıyla zor günlerden geçiyor. Eski basketbolcuların alacakları olması, biriken borçlar kulüp yönetiminde can sıkıyor. Edinilen bilgilere göre takımın başantrenörü Ahmet Kandemir’e Süper Lig takımlarından ve TBL takımlarından teklifler geliyor. Deneyimli antrenör, mali kongreden önce kulübün finansal yapısına göre karar vereceğini açıkladı. Yeşil-kırmızılıların olumsuz mali bilançosundan dolayı Ahmet Kandemir’in takımın başında yer alması beklenmiyor.

“Kaf-Kaf, sponsor bulamadı”

Olağanüstü genel kongreden önce başkan adaylarının çıkmaması, yaşanan belirsizlik tecrübeli antrenör Ahmet Kandemir’in kulüpte kalmayacağına dair bir işaret oldu. Kulüp kaynaklarına göre Ahmet Kandemir ile yolların ayrılması bekleniyor. Basketbol şubenin Folkart’tan destek alamaması, kulübe yatırımcı bulunmamasından dolayı yeşil-kırmızılıların önümüzdeki sezon altyapıdan yetiştirdiği genç oyuncular ve 4 yabancı oyuncuyla planlama yapıyor. Basketbol Gençler Ligi’nde dörtlü finale kalan yeşil-kırmızılıların gençleri üstün performansıyla göz kamaştırıyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Aygün Cicibaş ile Mesut Sancak görüşmesinden sonra Folkart grubu, kulübe maddi destek vereceğini, isim sponsoru olmayacağını söyledi. Karşıyaka’nın sponsor arayışları yatırımcılar tarafından olumsuz karşılanıyor.

“Karşıyaka, borç batağında”

Genel menajer Çağlar Karabulut, yardımcı antrenör İnanç Koç ve Karşıyaka’dan yetişen antrenörlerin takımda ayrılmayacağına dair bilgilere ulaşıldı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün mali genel kurulunda basketbol şubesine ait güncel mali tablo açıklandı. Paylaşılan bilgi, verilere göre şubenin toplam borcu 123 milyon 755 bin 300 TL ve 2 milyon 719 bin 896 dolar olarak duyuruldu. Oyuncu ve teknik kadro alacaklarından FIBA dosyalarına kadar tüm borç kalemlerinin yer aldığı tablo dudak uçuklatıyor. Karşıyaka’yı potada zor günler bekliyor.