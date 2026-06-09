İzmir’de yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için seyahat prosedürleri sadeleşmeye devam ediyor. Türkiye’nin bazı ülkelerle yürüttüğü karşılıklı anlaşmalar sayesinde yeni tip çipli kimlik kartı bulunan Türk vatandaşları, pasaport taşımadan belirli ülkelere giriş yapabiliyor. Özellikle kısa süreli tatil ve iş seyahatlerini hızlandıran uygulama, son dönemde yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen sistem, hem hava yolu hem kara sınır kapılarında geçerli olurken, vatandaşların en çok merak ettiği konu ise hangi ülkelere kimlikle gidilebildiği oldu.

Kimlikle gidilen ülkeler listesi netleşti

Yeni tip biyometrik T.C. Kimlik Kartı sahibi vatandaşlar için uygulanan pasaportsuz seyahat sistemi şu an altı ülkeyi kapsıyor. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda bu ülkelere belirli sürelerle yalnızca kimlik kartı kullanılarak giriş yapılabiliyor.

Liste şu şekilde sıralanıyor:

Azerbaycan

Gürcistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Moldova

Sırbistan

Ukrayna

Her ülkenin uyguladığı kalış süresi ve giriş şartları ise farklılık gösteriyor. Azerbaycan’a doğrudan Türkiye’den yapılan seyahatlerde 90 güne kadar vizesiz kalınabiliyor. Gürcistan ise kimlikle giriş yapan Türk vatandaşlarına 1 yıla kadar konaklama hakkı tanıyor. Moldova’da 180 gün içinde 90 günü aşmayan ziyaretler kabul edilirken, Sırbistan’da çipli kimlikle giriş uygulaması resmi anlaşmalar kapsamında yürütülüyor.

Ukrayna ile yapılan karşılıklı anlaşma kapsamında ise 90 güne kadar olan seyahatlerde biyometrik kimlik kartı geçerli sayılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise uzun süredir devam eden uygulama kapsamında kimlikle giriş çıkış serbestisi sürüyor.

Çipli kimlik kartı olmayanlar yararlanamıyor

Yetkililer, kimlikle yurt dışına çıkacak vatandaşların mutlaka yeni nesil çipli ve fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı taşıması gerektiğini vurguluyor. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla sınır geçişi yapılamıyor. Bu nedenle seyahat planı yapan vatandaşların önceden kimliklerini kontrol etmesi önem taşıyor.

Sınır kapılarında verilen giriş belgesinin kaybedilmemesi de dikkat çekilen başlıklar arasında yer alıyor. Çünkü pasaport yerine geçen bu belge, dönüş işlemleri sırasında yeniden talep edilebiliyor. Özellikle kara yolu geçişlerinde belge kontrolü daha sık uygulanıyor.

Öte yandan pasaport zorunluluğunun kalkması, yurt dışı çıkış harcı uygulamasını ortadan kaldırmıyor. 5602 sayılı Kanun kapsamında Türkiye’den çıkış yapan vatandaşların harç ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Ayrıca uygulamanın yalnızca doğrudan seyahatlerde geçerli olduğu belirtiliyor. Üçüncü bir ülke üzerinden aktarmalı uçuş yapılması halinde pasaport ve vize zorunluluğu yeniden devreye girebiliyor.

Balkan ülkeleri için yeni anlaşmalar masada

Türkiye’nin kimlikle seyahat uygulamasını genişletmek için diplomatik temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Özellikle Balkan coğrafyasındaki bazı ülkelerle yürütülen görüşmeler dikkat çekiyor. Bosna-Hersek’in de ilerleyen dönemde listeye dahil edilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Turizm sektör temsilcileri, uygulamanın kısa süreli yurt dışı seyahatlerini artırabileceğini düşünüyor. İzmir gibi uluslararası uçuş trafiğinin yoğun olduğu şehirlerde vatandaşların daha hızlı seyahat planı yapabilmesi, hava yolu şirketleri açısından da hareketlilik yaratıyor.

Seyahat uzmanları ise vatandaşlara “son dakika değişikliklerine karşı resmi kaynakları kontrol edin” uyarısında bulunuyor. Çünkü ülkeler arası giriş prosedürleri dönemsel olarak güncellenebiliyor. Özellikle siyasi gelişmeler, güvenlik kararları veya sınır politikaları nedeniyle uygulama şartlarında değişiklik yaşanabiliyor.

Kimlikle seyahatte dikkat edilmesi gerekenler

Kimlikle yurt dışına çıkacak vatandaşların sorun yaşamaması için şu detaylara dikkat etmesi gerekiyor:

Kimlik türü - Yeni tip çipli ve fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı zorunlu

Pasaport gerekliliği - Sadece anlaşmalı ülkelerde kaldırıldı

Yurt dışı harcı - Ödeme zorunluluğu devam ediyor

Aktarmalı uçuşlar - Pasaport ve vize gerekebilir

Giriş belgesi - Seyahat boyunca saklanmalı

Kalış süresi - Ülkeye göre değişiklik gösteriyor