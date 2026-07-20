Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde milli savunma alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Yankı Bağcıoğlu, özellikle Karadeniz’deki Türkiye bağlantılı ticaret gemilerine düzenlenen saldırlar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Karadeniz’de Türkiye bağlantılı bir ticaret gemisine saldırı düzenleniyor”

Karadeniz bölgesinde Türkiye bağlantılı gemilerin hedef alınmayacağına dair bir güvence olmadığını söyleyen ve konuyla ilgili gerekli diplomatik adımların atılması gerektiğini savunan CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Karadeniz’de Türkiye bağlantılı bir ticaret gemisine saldırı düzenlendiği ve çok sayıda denizcinin kaybedildiği bildiriliyor.

Gelişmeler; Karadeniz’in en etkili donanmasına sahip olan Türkiye’nin güvenilirliği, caydırıcılığı ve ulusal menfaatlerini doğrudan etkilemektedir. Eğer gerekli reaksiyon şimdi gösterilmezse, müteakip dönemde de Türk bayraklı veya Türkiye bağlantılı gemilerin hedef alınmayacağına dair herhangi bir güvence yoktur. Saldırılardan sorumlu devlet veya devletler nezdinde gerekli diplomatik girişimlerin en üst düzeyde ve gecikmeksizin başlatılması, kamuoyunun açık, düzenli ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir” dedi.

“Önleyici ve caydırıcı fiili tedbirlerin yeterli seviyede uygulanmadığı görülmektedir”

Son olarak, sahada caydırıcı fiili tedbirlerin yeterli seviyede uygulanmadığını söyleyen Bağcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Daha önce yapılan çok sayıda uyarıya rağmen, önleyici ve caydırıcı fiili tedbirlerin yeterli seviyede uygulanmadığı görülmektedir.

Eğitimli personeli, harekât tecrübesi ve gelişmiş kabiliyetleriyle Türk Bahriyesi, uygun planlama ve siyasi irade ile gerekli güvenlik tedbirlerini almaya muktedirdir. Bu konuda zafiyet yaşandığı açıktır. Türk deniz yetki alanları dışında bile olsa, gelişmeler doğrudan milli güvenlik meselesidir”