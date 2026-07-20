Olay, Adana’da bir vatandaşın bayiden sıfır kilometre otomobil satın almasıyla başladı. Aracını bir süre kullandıktan sonra satışa çıkarmak isteyen tüketici, ekspertiz servisine başvurdu.

Gerçekleştirilen incelemelerde, otomobilin sol kapısı ile orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğu belirlendi.

Durumu otomobili satın aldığı firmaya bildiren vatandaş, ayıpsız yeni bir aracın kendisine teslim edilmesini talep etti. Firma yetkililerinden talebinin reddedilmesi üzerine konu yargıya taşındı.

Adana 3. Tüketici Mahkemesi’nde dava açan tüketici, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Davalı şirket ise boyanın fabrika standartlarına uygun olduğunu iddia ederek davacının aracı sonradan boyatıp boyatmadığının araştırılmasını istedi.

Ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verildi

Davada hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin bahsedilen kısımlarında boya akması bulunduğu ve boya kalınlığının standart değerlerin üzerinde çıktığı kaydedildi.

Ayıbın imalat ve tasarım süreçlerinden kaynaklandığı, tüketicinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı raporda yer aldı.

Mahkeme, araçtaki durumun "gizli ayıp" olduğuna ve sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın sağlanamadığına karar vererek otomobilin ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

"Gizli ayıp olduğu değerlendirilmiştir"

Söz konusu kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "misliyle değişim" yönündeki hükmünü bozdu.

Araçtaki kusurun sürüş güvenliğini engellemediğini belirten Yargıtay, değişimin ölçüsüz olacağını, bunun yerine tüketicinin uğradığı değer kaybının karşılanması gerektiğini belirtti.

Kararda, şu ifadeler yer aldı: "Tespit edilen kusurlar kullanıcıdan kaynaklanan kusurlar olmayıp, aracın imalat aşamasından kaynaklanan gizli ayıp niteliğindedir.

Aracın kullanım amacı olan yolcu taşımaya olumsuz bir etkisi, sürüş konforunu ve emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı, aracın ikinci el piyasa değerinde değer kaybına neden olacak nitelikte gizli ayıp olduğu değerlendirilmiştir."