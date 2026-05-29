Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki mutlak butlan süreci üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Hem birbirlerine hem bize laf yetiştiriyorlar”

Birkaç gündür CHP üzerinden yapılan tartışmaların sonucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çıkarıldığının altını çizen ve bu durumun doğru olmadığını aktaran gazeteci Şamil Tayyar, “Kaç gündür izliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çevresinden yapılan yorumlar, dönüp dolaşıp AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çıkarılıyor. Hem birbirlerine hem bize laf yetiştiriyorlar.” şeklinde konuştu.

“Hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin”

Son olarak, mutlak butlan sürecinin sorumlularının da CHP’liler olduğunun altını çizen Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Madem ‘saray işin içinde’ diyorsunuz. Madem fotoğrafın büyüğünü gördünüz. Madem büyük oyunun farkındasınız.

Madem bu bir devlet projesi. Madem yeni siyasi tasarımı anladınız. Madem gizli planı deşifre ettiniz. O vakit bozun şu oyunu. Başlatan siz, geliştiren siz, sonuçlandıran siz, sürdüren siz ama suçlu biz. ‘Tek parti iki genel başkan’ diyen siz, sorumlu biz. Hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin. Ne güzel.”