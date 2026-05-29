Son Mühür- Rusya-Ukrayna savaşı ilk kez NATO sınırları içinde sivillerin yaralandığı yeni bir krize sahne oldu. Romanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna’ya yönelik saldırılar sırasında bir Rus insansız hava aracı ülkenin doğusundaki Galați kentine kadar ilerledi ve 10 katlı bir apartmana çarparak patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında biri çocuk olmak üzere iki kişi yaralandı.

Olayın ardından Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları ve bir helikopter havalandırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binada yaşayan çok sayıda kişi tahliye edildi.

NATO’dan sert mesaj

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaşananları “Rusya’nın sorumsuz davranışlarının yeni bir örneği” olarak nitelendirirken, ittifakın “NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu” vurguladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise Rusya’nın saldırganlığının artık Romanya vatandaşlarını da doğrudan etkilediğini belirterek olayın kabul edilemez olduğunu söyledi.

İngiltere’den Moskova’ya kınama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de yayımladığı açıklamada Rusya’nın Romanya hava sahasını ihlal ederek sivilleri hedef alan saldırılarının Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Starmer, Londra’nın Romanya, Ukrayna ve NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade ederek saldırıyı sert şekilde kınadı.

Savaş NATO sınırına dayandı

Uzmanlar, Romanya’da yaşanan olayın Rusya-Ukrayna savaşının NATO sınırlarında oluşturduğu riskleri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor. İttifak ülkeleri son dönemde artan hava sahası ihlalleri nedeniyle doğu kanadındaki savunma tedbirlerini güçlendirme kararı aldı.