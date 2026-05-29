Son Mühür- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında İstanbul’un fethinin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir medeniyetin dünyaya damga vurduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi'nin mesajı şu şekilde;

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünde, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferi ve bu kutlu müjdenin muzaffer kumandanı Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) asırlar öncesinden müjdelediği bu fetih; yalnızca bir şehrin surlarının aşılması değil, imanla yoğrulmuş bir medeniyetin dünyaya mühür vurmasıdır. İstanbul’un fethi; azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah’a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış destanıdır. Ecdadımız, fetihle birlikte adaletin, merhametin ve hoşgörünün bayrağını da İstanbul semalarına dikmiş; bu aziz şehri medeniyetlerin merkezi haline getirmiştir. Bizlere düşen görev ise bu büyük mirası korumak, gelecek nesillere aynı şuur ve sorumlulukla taşımaktır. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere, Akşemseddin Hazretleri’ni, İstanbul’un fethine omuz veren kahraman neferleri, alperenleri ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyor; Rabbimden milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılmasını niyaz ediyorum."