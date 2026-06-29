İzmir Karaburun açıklarında motor arızası sebebiyle sürüklenmekte olan lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Denizde sürüklenmeye başladı!
Gelen bilgiler çerçevesinde, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin yer aldığı botun motorunun arızalanmasının ardından denizde kontrolsüz şekilde ilerlediği ve bottakilerin yardım talebinde bulunduğu ifade edildi.
İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler intikal etti.
Göçmenler güvenli şekilde tahliye edildi!
Sahil Güvenlik Botları TCSG-4 ve KB-118, kısa sürede lastik botun yanına giderek kurtarma çalışmasına start verdi. Operasyon çerçevesinde botta yer alan 35 düzensiz göçmen güvenli şekilde kurtarılarak karaya çıkarıldığı öğrenildi.
Göçmenlerin sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından devam ettirildiği ifade edildi.