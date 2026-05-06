Son Mühür - Karaburun Belediyesi, binlerce yıllık bahar geleneği olan Hıdırellez’i 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Çullu mevkiinde düzenleyeceği piknik etkinliğiyle kutlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan öncülüğünde organize edilen etkinlikte, Karaburunlular doğayla iç içe bir gün geçirecek.

Detaylar belli oldu

Etkinlik kapsamında Karaburun Belediyesi tarafından Karaburun’a bağlı köylerden Çullu mevkiine ücretsiz servis hizmeti sağlanacak. Katılımcıların ulaşımda sorun yaşamaması için servis saatlerinin önceden paylaşıldığı belirtildi. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak Hıdırellez kutlamaları, ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan piknik alanında gerçekleştirilecek.

Çullu Mevkii ve Mesire Alanı'nda gerçekleşecek

Hıdırellez etkinliğine ev sahipliği yapacak Çullu mevkii, Karaburun’un önemli mesire alanları arasında yer alıyor. İlçe merkezine yakın konumda bulunan bölge, ulaşım kolaylığı sağlarken özel araçla gelecek ziyaretçiler için park imkanı da sunuyor. Alanda ayrıca tarihi Çullu Camii gibi kültürel miras niteliği taşıyan yapılar da bulunuyor.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan en köklü bahar geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece, çeşitli ritüel ve kutlamalarla karşılanıyor. Karaburun’da bu yıl 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinlikle de bu kültürel miras yaşatılmaya devam edecek.