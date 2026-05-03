Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Karaburun Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısının programı netleşti. 5393 Sayılı Kanun'un 20. maddesi uyarınca organize edilen oturum, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Mordoğan Hizmet Binası'nda yapılacak. Toplantı, yerel yönetimin bütçe ve taşınmaz yönetimi gibi kritik kararlarına sahne olacak.

Bütçe görüşmeleri gerçekleşecek

Oturumun en dikkat çekici maddelerinden biri, 16 Nisan 2026 tarihli ve 407 sayılı encümen kararıyla kabul edilen 2025 yılı kesin hesabının görüşülmesi. Belediye bütçesinin nasıl kullanıldığının inceleneceği bu kısım, mecliste hararetli tartışmaları beraberinde getirebilir. Ayrıca mülkiyeti belediyeye ait olan Salman Mahallesi 158 ada 51 ve 52 parsellerin geleceği de oylanacak konular arasında yer almış durumda.

2 yedek katip üyesi seçilecek

Gündemin idari ve rutin işleyişi ise belediye başkanının açılış konuşmasıyla başlıyor. Ardından, bir önceki toplantı tutanakları incelenerek herhangi bir maddi hata olup olmadığına bakılacak. Divan için 2 yedek katip üyesinin seçilmesi ve önergelerin okunmasının akabinde komisyon raporları masaya yatırılacak.

Toplantının kapanışa doğru olan kısmında ise mazeret bildiren meclis üyelerinin durumu oylanacak. Dilek ve temenniler bölümünün ardından bir sonraki meclis toplantısının tarihi ve saati kararlaştırılarak oturuma nokta konulacak.

