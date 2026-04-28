Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Doğu Akdeniz’de görev yapan Türk ve Alman savaş gemileri, deniz üzerindeki uyumu güçlendirmek için önemli bir eğitime imza attı.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin gururu TCG Karaburun ile Alman Deniz Kuvvetleri’ne ait FGS Mosel gemileri, açık denizde bir araya gelerek taktik geliştirdi.

Kabiliyetlerini ölçmek için bir araya geldiler

NATO’nun denizdeki kilit unsurlarından biri olan SNMG-2 kapsamında alanda bulunan iki ülke unsurları, operasyonel kabiliyetlerini ölçmek için bir araya geldi.

Doğu Akdeniz’in sularında yapılan buluşmada, gemilerin birbirine olan mesafesi ve hareket yeteneği en üst seviyede gösterildi.

Askerler gemiler arasında güvenli geçiş yaptı

Eğitimin en dikkat çekici aşamasından biri personel değişimi oldu. İki farklı deniz birliklerine ait askerlerin gemiler arasında güvenli geçiş yapmasını içeren bu operasyon, denizcilikteki en hassas uyum gerektiren işler arasında yer alıyor.

"Posta Çantası Alma ve Verme" eğitimleri başarıyla yapıldı

Haberleşmenin ve malzeme aktarımının deniz ortasında kesintisiz sürmesi için gerçekleştirilen "Posta Çantası Alma ve Verme" eğitimleri de başarıyla yapıldı.

Başarıyla bitirilen eğitimlerin sonrasında yapılan değerlendirmelerde, Türk ve Alman deniz kuvvetleri arasındaki uyuma da vurgu yapıldı.