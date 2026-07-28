İzmir Karaburun açıklarında motor arızası sebebiyle denizde sürüklenmekte olan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesinin sonucunda kurtarıldı. Yardım talebi sonrasında bölgeye intikal eden ekipler, göçmenleri güvenli şekilde karaya çıkardı.

Denizde tehlikeye neden oldu!

Gelen bilgiler çerçevesinde, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin yer adlığı bir lastik botun motor arızası sebebiyle kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi geldi.

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı teyakkuza geçerek bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-41 intikal etti.

Güvenli şekilde kurtarıldılar!

Kısa sürede olay yerine varan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenmekte olan lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı. Operasyon kapsamında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Kurtarılan göçmenlerin ilk işlemlerinin noktalanması sonrasında ilgili kurumlara teslim edilmek amacıyla karaya çıkarıldığı ifade edildi.