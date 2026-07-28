İzmir Dikili açıklarında yasa dışı yolları kullanarak yurt dışına çıkmaya çalıştıkları düşünülen düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ilerlemekte olan lastik bot durdurulurken, botta yer alan 12 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.
Ekipler bölgeye sevk edildi!
Gelen bilgiler çerçevesinde, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ekiplere ihbar geldi. Bilginin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla teyakkuza geçti.
Operasyon çerçevesinde Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ile Sahil Güvenlik Botu KB-45, göçmenlerin bulunduğu bölgeye intikal etti.
Lastik bot durduruldu!
Bölgeye varan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde ilerlemekte olan lastik botu durdurarak kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda botta yer alan 12 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi.
Yakalanan göçmenlerin gerekli kimlik tespit ve idari işlemleri sonrasında ilgili kurumlara teslim edilmek amacıyla karaya çıkarıldığı ifade edildi.