Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, 30 Ekim 2020 depreminin ardından başlayan kentsel dönüşüm sürecindeki tıkanıklıklara dikkat çekti.

Özkan, artan inşaat maliyetleri nedeniyle vatandaşların evlerini yenilemekte zorlandığını belirterek, yüzde 20 emsal artışı uygulamasının süresinin uzatılmasını talep etti.

İki fırsat bir arada değerlendirilmeli

Özkan, yüzde 20 emsal artışı ve yüzde 0,69 faiz oranlı Dünya Bankası kredisinin ilk kez aynı anda vatandaşın kullanımına sunulduğunu vurguladı. Bu iki unsurun bir arada kullanılmaması durumunda, İzmir'in dönüşüm sürecinde büyük bir avantajı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Haydar Özkan, mevcut sorunları ve çözüm önerilerini şu maddelerle özetledi:

Maliyet baskısıyla birçok sahada dönüşüm süreci tamamlanamadı ve vatandaşlar ağır bir ekonomik yükün altında eziliyor.

Rezerv alanların kullanımında rezerv alanlarda uzun süredir boş tutulan konutların, dönüşümdeki depremzedelere geçici barınma amacıyla tahsis edilmesi gerekiyor.

Süreç hızlandırmada ise bu adım hem vatandaşın kira giderini hem de devletin kira yardımı yükünü hafifleterek kentsel dönüşüme ivme kazandıracak.

Özkan, yeni tartışmalara girmek yerine mevcut imkanların doğru kullanılması gerektiğini belirterek, İzmir'in artık somut adımlar beklediğini sözlerine ekledi.

