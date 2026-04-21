İzmir Karabağlar'da kültür sanat etkinlikleri tam gaz devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Başkan Kınay'ın yaptığı paylaşıma göre, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kınay tarafından yapılan paylaşımda, “Karabağlar’ın kalbi kültür sanatla atıyor” ifadeleri kullanılırken, Karabağlar Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan “Entrikalı Dolap Komedyası” adlı oyuna tüm Karabağlar halkı davet edildi.

Sahne tarihine düzenleme!

Belediyeden tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, daha önce 16 Nisan 2026 tarihinde sahnelenmesi planlanan oyunun ileri bir tarihe alındığı öğrenildi. Yeni program çerçevesinde oyun, 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Karabağlar seyircisiyle buluşacak.

Yetkililer tarafından ayrıca daha önce alınan davetiyelerin de geçerli olduğu ifade edildi.

Seyirci kurallarına dikkat!

Yapılan duyuruda, düzenin oluşturulabilmesi amacıyla bazı kurallara da vurgu yapıldı. Buna uygulama çerçevesinde, oyun başladıktan sonra salona seyirci alınmayacağı ifade edildi.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek!

“Entrikalı Dolap Komedyası”, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi A Blok 4. Kat Çok Amaçlı Salon’da izleyiciyle buluşacak.

