Milas ilçesine bağlı Kapıkırı Köyü, Bafa Gölü kıyısında konumlanıyor ve binlerce yıllık bir geçmişi günümüze taşıyor. Köyün evleri, Hellenistik dönemden Bizans’a uzanan taş kalıntılarla çevrili. Ziyaretçiler, antik surlar ve agoraların arasında yürürken tarihin nabzını hissedebiliyor.

Ulaşım kolaylığı bölgeyi cazip kılıyor

Kapıkırı, İzmir’den yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunuyor ve özel araçla Aydın-Söke-Milas rotası üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Milas ve Söke’den düzenlenen dolmuş seferleriyle de köye erişim mümkün. Kuşadası, Didim ve Muğla merkezine olan yakınlığı, gezginler için alternatif duraklar sunuyor.

Latmos Dağları’nın eşsiz kültürel mirası

Bölgede 8 bin yıl öncesine dayanan kaya resimleri ve Yediler Manastırı gibi erken dönem yapılar yer alıyor. Latmos Dağları, Kapıkırı Köyü’nün tarihsel önemini güçlendirirken, arkeolojik araştırmalar için de ilgi çekici bir alan oluşturuyor.

Bafa Gölü’nün zengin ekosistemi

Kapıkırı, Bafa Gölü Tabiat Parkı sınırları içinde bulunuyor. Gölde yaşayan 20 binden fazla su kuşu ve gölü çevreleyen zengin flora, bölgeyi doğa tutkunları için eşsiz bir destinasyon haline getiriyor. Balıkçılık, köy halkının geleneksel geçim kaynakları arasında hâlâ önemli bir yer tutuyor.

Sosyo-kültürel yaşamın çok katmanlı yapısı

Yaklaşık 130 hane ile kırsal karakterini koruyan Kapıkırı, balıkçılık, zeytincilik ve turizmle geçimini sağlıyor. Son yıllarda yabancı uyruklu ziyaretçilerin bölgeye ilgisi artmış ve bazıları köyde yaşamaya başlamış. Kayık turları, el işi ürün satışı ve geleneksel üretim, köyün kültürel mirasını turizme taşıyan faaliyetler arasında öne çıkıyor.

Kapıkırı Köyü, hem doğayı hem de tarihi deneyimlemek isteyenler için Ege’de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.