Son Mühür - Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen ve Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Heliton'un ayrılığı sonrası savunmanın merkezini güçlendirmeye öncelik veren sarı-kırmızılıların, arayışlarını Brezilya pazarına yönelttiği belirtildi. İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie A ekiplerinden Coritiba'da forma giyen 22 yaşındaki stoper Tiago Coser'i gündemine aldığı öğrenildi.

İlk temas kuruldu, pazarlıklar başladı

Sport Republic'in geniş scout ağı tarafından uzun süredir takip edilen Tiago Coser için transfer girişimlerinin başladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç savunmacının kulübü Coritiba ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve pazarlık sürecini başlattığı belirtildi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki stoperin, Coritiba ile sözleşmesinin gelecek sezon sona erecek olması ise Göztepe'nin transferde avantaj sağlayabilecek önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Son iki sezondur Brezilya ekibinin formasını giyen Coser, bu süreçte 33 resmi maçta görev alırken 1 kez de gol sevinci yaşadı