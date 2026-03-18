Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediyesi’nde alacaklarını bir süredir tahsil edemeyen sendika üyesi memurlar, belediye binası önünde basın açıklaması yaparak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Ödemeler yapılmazsa eylemler devam edecek

Geriye alacakların ödemesinin yapılması için Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'a çağrıda bulunan Tüm Bel Sen Başkanı Nihat Filiz, "Verilen sözlerin karşıiğı nerede? Bu haklar lütuf değildir. Bu haklar yasal ve meşru haklardır. Alın terimiz yok sayılmaktadır. Buradan açıkça ilan ediyoruz, emekçinin alın teri üzerinden tasarruf olmaz.

Bayram öncesi bu ödemelerin yapılmaması emekçiye reva görülen bir duurmdur. Emekçinin sabrı zorlamamalıdır. Geriye dönük ödemeler yapılmalıdır. Aksi halde demokratik ve meşru haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız." şeklinde konuştu.

"Biz olmazsak Karabağlar'da hayat durur"

Son olarak, belediye başkanlarının projelerini gerçekleştiren en önemli öznenin emekçiler olduğunu hatırlatan, Filiz konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart seçimleri öncesinde başkanlar çok güzel projeler açıkladılar. Ancak şunu unutmasınlar o projelerin hayata geçirilmesi için esas özne emekçilerdir. Arkadaşlarımız olmasa projeler vaatler hayata geçemez. Doğal olarak şunu ifade ediyoruz, biz olmadan Karabağlar'da hayat durur, bayramdan sonra alacaklarımızın yatırılmasını talep ediyoruz."