Son Mühür / Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği ve konforu artırmak amacıyla İzmir Metrosu’nda yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Evka 3 ile Ege Üniversitesi istasyonları arasında gerçekleştirilen ray değişim çalışması tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle birlikte metro seferleri bu sabah itibarıyla yeniden normale döndü.

Metro hattında kapsamlı yenileme çalışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Evka 3–Narlıdere Kaymakamlık hattında planlanan bakım ve iyileştirme programı kapsamında önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

Daha önce Fahrettin Altay İstasyonu’nda makas sistemlerinin yenilenmesini tamamlayan ekipler, bu kez hattın Evka 3 ile Ege Üniversitesi arasındaki bölümünde ray değişimi gerçekleştirdi.

576 metrelik ray değişimi yapıldı

14 Mart 2026 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında toplam 576 metrelik ray değişimi yapıldı. Yoğun bir çalışma programıyla yürütülen bakım süreci dört gün içerisinde tamamlandı. Ekiplerin titiz çalışması sayesinde hattın altyapısı daha güvenli ve dayanıklı hale getirildi.

Seferler yeniden başladı

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından İzmir Metrosu’nda seferler bu sabah itibarıyla normale döndü. Yolcular, herhangi bir aksama olmadan metro hizmetinden yeniden faydalanmaya başladı.