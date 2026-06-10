Karabağlar Belediyesi tarafından gerçekleştiirlen Çocuk Oyun Akademileri’nde eğitim alan minikler mezun oldu. Gerçekleştirilen törende çocuklar keplerini havaya atarken, belediye yaz döneminde iki yeni şubenin daha hizmete açılacağını açıkladı.

Kep attılar!

Karabağlar Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, Çocuk Oyun Akademileri’nde eğitim alan çocukların mezuniyet töreninde buluştuğu ifade edildi.

Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken minikler mezuniyet coşkusunu aileleri ve eğitmenleriyle bir arada yaşama fırsatı buldu. Törende çocukların kep attığı anlar göze çarparken, paylaşımda “Çocuk Oyun Akademilerimiz mezunlarını verdi. Bugün miniklerimizin mezuniyetinde buluştuk, keplerini birlikte fırlattık” denildi.

Akademi sayısı 4 oldu!

Belediye tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ilçede hizmet veren Çocuk Oyun Akademisi sayısının 4’e yükseltildiği ifade edildi. Akademilerde toplam 200 çocuğa hizmet verildiği belirtilitken, yaz döneminde iki yeni şubenin daha hizmete gireceği ifade edildi.

“Eşit fırsata sahip olmalılar”

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, çocukların eşit imkanlarla büyümesi için çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Yapılan paylaşımda, “Karabağlar’da her çocuğumuzun eşit fırsatlara sahip olması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” denildi.