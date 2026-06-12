Urla'da bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, çeşitli fakülte ve anabilim dallarında görev verilmek üzere öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini ifade etti. 12 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilan çerçevesinde profesör ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru alımları yapılacak.

Üç farklı kadro için alım!

Yayımlanan ilan çerçevesinde İYTE bünyesinde Fen Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’nde toplam 3 öğretim üyesi kadrosunun açıldığı ilan edildi.

İlan çerçevesinde;

- Fotonik Anabilim Dalı’na 1 profesör,

- Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’na 1 doktor öğretim üyesi,

- Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı’na ise 1 doktor öğretim üyesi alınacağı açıklandı.

Başvurular elektronik ortamdan alınacak!

İYTE Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamada, adayların başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacağı ifade edildi. Başvuru sürecinde özgeçmiş, yayın listesi, öğrenim belgeleri, yabancı dil sonuç belgesi ve bilimsel çalışmaların sisteme yüklenmesi gerektiği ifade edildi.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilirken başvuruların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tamamlanması gerektiği duyuruldu.

Yabancı dil ve akademik kriter!

Başvuruda bulunacak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan şartları barındırması gerekmekte. Ayrıca İYTE Senatosu tarafından belirlenmiş olan yabancı dil puanına sahip olunması da başvuru koşulları arasında kendine yer buldu.