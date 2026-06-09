Son Mühür / Merve Turan - Buca’da yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu. Buca Meclisi başkan vekilini seçmek için 12 Haziran Cuma günü saat 16:00’da toplanacak. “Yolsuzluk” ve “Örgüt” suçlamalarıyla gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a yönelik mahkeme “Tutuklu yargılama” kararı vermişti. İçişleri Bakanlığı da bu sabah Duman’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Buca Belediyesi’nde “Yeni başkan vekili seçimi” için hazırlıklar başlamışken, İzmir Valiliği de seçim tarihini duyurdu. Peki cuma günü saat 16:00’da meclis üyeleri yine toplanacak ve başkan Vekili seçecek ama burada farklı bir tablo var çünkü diğer partilerden de Üyeler var ama bu aritmetik birbirinden 7 farkı var. 25 chp grubu , karşı tarafta 18. Bu farkın kapanıp kapanmayacağı merak konusu.

Gündem Masası'nda bu hafta buca'da yaşanan gelişmeler ve yapılacak olan başkan vekili seçimi konuşuldu. Usta kalem Hasan Çölmekçi, geçmişte Menemen'de yaşananları da örnek göstererek rakamlarla Buca'nın AK Parti'ye geçme olasılığını hesapladı:

''Şimdi 4 kişi geçerse CHP’ye ya da boş oy atması gerekiyor. 8 kişi atmaması lazım yani… Ama 4 kişi AK Parti’ye oy verirse o zaman orada başkanlık AK Parti’ye geçer...''

''Yeni gelen başkanı birçok sorun bekliyor…''

Sözlerine Buca'daki sorunlarından bahsederek devam eden Çölmekçi, gelecek başkan vekilinin işinin kolay olmadığını söyledi ve ''Baktığın zaman Buca, kara kuyu gibi bir yer. Yeni gelen başkanı kim olursa, nereden seçilirse seçilsin, burası için gerçekten yeni başkanı çok şey bekliyor. Ne bekliyor? Her ay sadece 3 milyar TL çalışan maaşı bekliyor. Ne bekliyor? 32 milyar TL bir borç bekliyor. İşçiye ödenemeyen paralar bekliyor, toplanamayan çöpler bekliyor. O çöpleri nereye atacaksın? Çöp döküm alanları yok. Sinekler bekliyor, yazın hastalık bekliyor. Bunların hepsini yeni gelen başkanın üstlenmesi gerekir. Bu hangi partiden olursa olsun böyle yani...''

Menemen'den çarpıcı örnek

Usta kalem Çölmekçi sözlerini geçmişte Menemen belediyesinde yaşananları örnek göstererek sonlanladırdı:

''Gerçekten ateşten bir gömlek giyecek seçilen başkan. Çünkü dediğim gibi, Buca’nın sorunları büyük. Tabii ki AK Parti de aday çıkaracak. Sürprizlere gebe bir seçim bizi bekliyor. AK Parti’nin önünde de bir Menemen örneği var. CHP de zaten bundan korkuyor. Menemen’de biliyorsunuz, Aydın Pehlivan gibi bir cabbar çıktı ve Menemen’de öyle hizmetler yaptı ki… İşte Buca’ya da mesela böyle bir adam gelir, öyle hizmetler yapar ki… Bir dahaki seçimlerde direkt AK Parti’ye geçer.

İşte şimdi AK Parti’nin içinde de bir Aydın Pehlivan aranıyor...

Eğer Buca’yı, Menemen örneğinde olduğu gibi, AK Parti alırsa; tabii ki şehrin merkezinde olduğu için, yani 11 tane metropol ilçe var ve bunlardan biri de Buca olduğu için, Menemen’den daha kolay bir şekilde hizmet verecektir. Sorunları da bu şekilde çözecektir.''